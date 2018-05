Bericht: Trump bereitet Verhängung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium vor

US-Präsident Donald Trump bereitet einem Medienbericht zufolge die Verhängung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa vor. Eine Einigung in letzter Minute sei zwar möglich, aber unwahrscheinlich, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Kreise. Trump könne die Zölle bereits am Donnerstag verkünden, hieß es.

Trump hatte die Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium im März angekündigt. Die EU ist noch bis Freitag von den Strafzöllen ausgenommen. Sie dringt auf eine dauerhafte Ausnahme und bemühte sich wochenlang vergeblich um einen Kompromiss.

Auch beim Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris hatte es nach Teilnehmerangaben kein Entgegenkommen der USA gegeben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatten bei dem Treffen versucht, die Strafzölle buchstäblich in letzter Minute noch abzuwenden.

