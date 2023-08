Berichte: Auch Norwegen will der Ukraine F-16-Kampfjets liefern

Norwegen will der Ukraine Medienberichten zufolge als drittes Land F-16-Kampfjets liefern. Über dieses Vorhaben berichteten am Donnerstag drei norwegische Medien ohne Angaben von Quellen. Eine Zahl von Jets oder ein mögliches Lieferdatum nannten sie ebenfalls nicht.

Am vergangenen Sonntag hatten Dänemark und die Niederlande dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Besuchen die Lieferung von F-16-Jets aus US-Produktion zugesagt. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen sagte, ihr Land werde der Ukraine "19 F-16-Kampfjets schenken". Die Niederlande stellen nach Angaben Selenskyjs 42 Kampfjets bereit. Am Montag sagte Griechenland zudem seine Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets zu.

Die Ukraine hatte Anfang Juni eine große Gegenoffensive gestartet, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Zuletzt hatte Kiew Schwierigkeiten beim Vorrücken gegen die russischen Einheiten eingeräumt. Diese konnten ihre Verteidigung in den besetzten Gebieten festigen, unter anderem mit Panzerfallen und Minen.