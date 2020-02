Berlin bereitet sich auf Rückkehr von weiteren Deutschen aus Wuhan vor

Berlin bereitet sich auf die Rückkehr von weiteren Deutschen aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan vor. Die etwa 20 Menschen werden am Sonntag am Flughafen Berlin-Tegel erwartet, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Samstag mitteilte. Geplant sei, die Deutschen nach ihrer Ankunft vorsorglich für 14 Tage isoliert auf dem Gelände der DRK Kliniken in Berlin Köpenick unterzubringen.

Die Bundesregierung habe entschieden, weitere Rückkehrer aus Wuhan in Berlin landen zu lassen, erklärte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Die Stadt sei "gut vorbereitet", betonte sie. Ein Amtsarzt werde die Menschen im militärischen Teil des Flughafens Tegel in Empfang nehmen. Danach sollen sie auf das Virus getestet werden. Mit Ergebnissen werde am Montagmittag gerechnet.

Eine Maschine der deutschen Luftwaffe hatte bereits am vergangenen Wochenende 126 Menschen aus Wuhan in der Provinz Hubei ausgeflogen. Bei zwei Menschen wurde das Virus diagnostiziert. Insgesamt gibt es in Deutschland inzwischen 14 bestätigte Ansteckungsfälle.

Das sich rasant ausbreitende Virus hat bislang in Festlandchina und Hongkong mehr als 720 Todesopfer gefordert. Über 34.500 Menschen sind nach Angaben der chinesischen Behörden mit dem Erreger infiziert. Von China aus hat sich das Coronavirus in mehr als zwei Dutzend weitere Länder ausgebreitet.