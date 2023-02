Berlinale-Preise werden verliehen

Im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz werden am Samstag (18.30 Uhr) die Preise der diesjährigen 73. Internationalen Filmfestspiele verliehen. Eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz der US-Schauspielerin Kristen Stewart vergibt die begehrten Bären. Für den besten Film gibt es einen Goldenen Bären. Für unter anderem Regie, Drehbuch und schauspielerische Leistungen werden Silberne Bären verliehen.

Um die Filmpreise konkurrieren in der Kategorie Wettbewerb 19 Produktionen. Diese decken eine große Bandbreite ab: Komödien, Historienfilme und Dokumentationen sind aktuell unter anderem dabei. 16 Filme davon feierten zudem in Berlin ihre Weltpremiere. Der Ehrenbär für das Lebenswerk wurde bereits vergeben - der US-Regisseur Steven Spielberg nahm ihn am Dienstag entgegen. Im vergangenen Jahr gewann das spanische Drama "Alcarràs" den Goldenen Bären.