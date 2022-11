Die Berliner Abgeordnetenhauswahl muss vollständig wiederholt werden. "Die verbundenen Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen werden im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt", entschied der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch, wie Gerichtspräsidentin Ludgera Selting verkündete. Sie erklärte, dies sei "wegen Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler erforderlich".

Die Wahlfehler hielt das Gericht für so gravierend, dass sie sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben könnten. Diese "Mandatsrelevanz" sehe es bei der Zweitstimme in allen 78 Wahlkreisen als gegeben an, sagte Selting. Schon der Wahlvorbereitung attestierte sie "schwerwiegende systemische Mängel". Die Wahlen seien so unzureichend vorbereitet gewesen, "dass ihr Gelingen bereits im Voraus in Gefahr war."

Neben den Wahlen zu Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen hatte in Berlin am 26. September vergangenen Jahres gleichzeitig die Bundestagwahl stattgefunden, außerdem ein Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Zudem fand an dem Tag der Berlin-Marathon statt, für den zahlreiche Straßen gesperrt warden.

Die Wahlen waren dann von zahlreichen Pannen geprägt. Stimmzettel fehlten, Wahllokale wurden vorübergehend geschlossen oder blieben länger geöffnet, vor vielen bildeten sich lange Schlangen. Beim Verfassungsgerichtshof gingen deshalb zahlreiche Beschwerden gegen das Wahlergebnis ein. Die Entscheidung sei am Ende mit sieben zu zwei Stimmen ergangen, hieß es am Mittwoch. Es gebe keine regulären Rechtsmittel dagegen.

Nun müssen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen nach der Entscheidung innerhalb von 90 Tagen wiederholt werden. Auch eine Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts würde daran sehr wahrscheinlich nichts ändern. Der Berliner Verfassungsgerichtshof selbst sah sich nicht in der Pflicht, die Sache den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe vorzulegen.

Im Gespräch als Wahltermin ist der 12. Februar 2023. Dabei handelt es sich um eine Wiederholung, nicht um eine Neuwahl. Das bedeutet, dass dieselben Kandidatinnen und Kandidaten antreten wie 2021. Es ist erst das zweite Mal seit Gründung der Bundesrepublik, dass ein Gericht eine Landtagswahl für ungültig erklärt. Das erste Mal passierte dies 1991 in Hamburg wegen Mängeln bei der Kandidatenaufstellung der CDU.

Aus der Berliner Wahl vom September ging die SPD als Siegerin hervor. Sie beendete anschließend ihre Koalition mit der CDU und schloss ein Bündnis mit Grünen und Linker. Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Chefin Franziska Giffey kündigte am Mittwoch eine Erklärung für den frühen Nachmittag an. SPD-Kochef Raed Saleh erklärte: "Das Gericht hat eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, womit wir nun respektvoll umzugehen haben."

Die Grünen erklärten, der Verfassungsgerichtshof habe "ein klares Urteil gefällt", das die Partei respektiere und akzeptiere. Der Urteilsspruch sei "eine heftige Klatsche für die Verantwortlichen der letzten Wahl", konstatierten sie. Die Berliner Linken-Vorsitzende Katina Schubert erklärte, die Berlinerinnen und Berliner hätten "nun die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, was ihnen angesichts der anhaltenden Krisen wirklich wichtig ist".

Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, sprach von einem "Tiefpunkt für das Ansehen Berlins in Deutschland und der Welt". Es gebe nun die Chance für einen Neuanfang. FDP-Landeschef Christoph Meyer erklärte: "Das Urteil und die Wahlwiederholung im Februar stehen nun als Sinnbild für die Dysfunktionalität der Berliner Verwaltung" und politischer Entscheidungsprozesse. "Gerechtigkeit siegt", teilte die Berliner AfD mit.

In 431 von etwa 2300 Berliner Abstimmungsbezirken soll auch die Bundestagswahl wiederholt werden. Dafür stimmte vor einigen Tagen der Bundestag. Allerdings wird erwartet, dass gegen diesen Beschluss noch das Bundesverfassungsgericht angerufen wird, welches dann entscheiden müsste. Darum könnte es bis zu einer Teilwiederholung der Bundestagswahl noch deutlich länger dauern.