Berliner CDU entscheidet auf Parteitag über Koalition mit SPD

Nach der knappen Entscheidung der Berliner SPD-Basis für eine Koalition mit der CDU entscheiden die Christdemokraten am Montag (16.00 Uhr) auf einem Parteitag über das angestrebte Bündnis. Zur Debatte und Entscheidung steht der von beiden Parteien nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar ausgehandelte Koalitionsvertrag. Es wird mit einer breiten Zustimmung der Delegierten gerechnet. Am Mittwoch soll der Vertrag unterzeichnet werden, die Wahl von CDU-Chef Kai Wegner zum Nachfolger von SPD-Chefin Franziska Giffey an der Regierungsspitze ist für Donnerstag geplant.