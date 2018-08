Bertelsmann-Stiftung: Personalschlüssel in Kitas leicht verbessert

In den deutschen Kindertagesstätten hat sich der Personalschlüssel in den vergangenen Jahren leicht verbessert. Sowohl in Kinderkrippen als auch in Kindergärten war eine Erzieherin oder ein Erzieher rein rechnerisch für etwas weniger Kinder verantwortlich, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab. Allerdings gibt es weiter einen erheblichen Ost-West-Unterschied.

Anfang März 2012 war der Studie zufolge in Kinderkrippen eine Fachkraft für 4,8 Kinder in der Ganztagsbetreuung zuständig, im März 2017 waren es 4,3 Kinder. Ähnlich war die Entwicklung in Kindergärten: Während sich 2012 eine Erzieherin oder ein Erzieher um 9,8 Kinder kümmerte, waren es im vergangenen Jahr 9,1 Kinder.

Allerdings sind die Quoten noch weit von den Werten entfernt, die die Bertelsmann-Stiftung für eine gute Betreuung für angemessen hält. Die Stiftung empfiehlt für Kinderkrippen einen Personalschlüssel von eins zu drei und für Kindergärten von eins zu siebeneinhalb.

Zudem sind die Unterschiede zwischen den west- und ostdeutschen Bundesländern nach wie vor groß. Im Jahr 2017 kamen im Osten auf eine Krippenfachkraft sechs Kinder, im Westen 3,6. In Kindergärten betreute in den ostdeutschen Ländern eine Erzieherin oder ein Erzieher 11,9 Kinder, in Westdeutschland dagegen nur 8,4 Kinder.

"Die Kitaqualität hat sich bundesweit verbessert - die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland ist allerdings geblieben", erklärte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Er sprach sich für Nachbesserungen am geplanten Gute-Kita-Gesetz der Bundesregierung aus. "Ohne bundesweit einheitliche und gesetzlich geregelte Standards bleibt der Flickenteppich bei der Kitaqualität", zeigte sich Dräger überzeugt.

Er forderte Bund und Länder auf, sich in den anstehenden Verhandlungen auf eine Verbesserung der Personalschlüssel und Leitungsausstattung zu konzentrieren. Als ein "falsches Signal" bezeichnete er es dagegen, den Fokus wie in vielen Ländern auf die Beitragsfreiheit zu setzen.

"Die Qualität der Kitas leidet unter der Beitragsfreiheit", erklärte Dräger. Die bereits für den Qualitätsausbau zu geringen Mittel des Bundes sollten nicht für eine Abschaffung der Beiträge eingesetzt werden, sondern für eine Befreiung der Familien unterhalb der Armutsrisikogrenze.