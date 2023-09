Besitzer von Tatwaffe nach Tötung von Schüler auf Schulgelände in Lohr gefunden

Nach der Tötung eines 14-Jährigen auf einem Schulhof im fränkischen Lohr am Main hat die Polizei die Herkunft der Tatwaffe geklärt. Diese gehöre einem 66 Jahre alten Mann aus Lohr, wie die Ermittler in Würzburg am Montag mitteilten. Der Mann habe die Waffe legal besessen und auch einen Waffenschein.