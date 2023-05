Beyonce startet erste Solo-Tournee seit sieben Jahren

US-Superstar Beyonce hat vor begeisterten Fans in Stockholm am Mittwoch ihre ersten Solo-Tournee seit sieben Jahren gestartet. Im bis auf den letzten Platz ausverkauften Stadion jubelten 60.000 Menschen der Sängerin zu, die eine futuristische Show rund um die Themen Weltraum und Science Fiction lieferte. Im Rahmen der "Renaissance World Tour" sind 57 Auftritte in rund 40 Ländern geplant. In Deutschland tritt sie in Köln, Hamburg und Frankfurt/Main auf.