BGH verkündet Entscheidung über Schadenersatz für Schlecker wegen Drogeriekartells

Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Dienstag (09.45 Uhr) in Karlsruhe seine Entscheidung über Schadenersatz für die insolvente Drogeriekette Schlecker wegen des sogenannten Drogeriekartells. Beteiligte Hersteller hatten zwischen 2004 und 2006 wettbewerblich relevante Informationen ausgetauscht. Schleckers Insolvenzverwalter argumentiert, dass die Drogeriekette Waren deswegen zu teuer eingekauft habe. (Az. KZR 42/20)

Zuvor hatte das Oberlandesgericht in Frankfurt die Schlecker-Klage abgewiesen. Bei der Verhandlung vor dem Kartellsenat des BGH zeichnete sich aber ab, dass in Frankfurt womöglich noch einmal neu über den Fall verhandelt werden muss. Schlecker meldete 2012 Insolvenz an. Rund 27.000 Angestellte verloren ihre Arbeitsplätze.