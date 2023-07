Biden: G7 werden Ukraine bei Stärkung ihrer Streitkräfte helfen

Die G7-Staaten wollen nach den Worten von US-Präsident Joe Biden der Ukraine beim Aufbau noch stärkerer Streitkräfte helfen. Die Gruppe sieben großer Industriestaaten wolle die Ukraine beim Aufbau einer "starken und fähigen Verteidigung an Land, in der Luft und zur See" unterstützen, sagte Biden am Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "Sieg" für sein Land.