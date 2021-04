Biden: Ursprüngliche Mission des Afghanistan-Einsatzes "erfüllt"

Die USA haben nach Worten von Präsident Joe Biden ihre ursprüngliche Mission in Afghanistan "erfüllt". Die US-Streitkräfte seien nach den Terroranschlägen vom 11.

Die USA haben nach Worten von Präsident Joe Biden ihre ursprüngliche Mission in Afghanistan "erfüllt". Die US-Streitkräfte seien nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in dem Land einmarschiert, damit es nicht erneut Ausgangspunkt von Attacken gegen die USA werde, sagte Biden am Mittwoch bei der offiziellen Verkündung eines vollständigen US-Truppenabzugs aus Afghanistan bis September. "Wir haben dieses Ziel erfüllt."

Bereits vor zehn Jahren sei der Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden, getötet worden, sagte Biden im Weißen Haus. "Danach wurden unsere Gründe für einen Verbleib in Afghanistan immer unklarer." Die "terroristische Bedrohung" habe sich inzwischen in zahlreiche Länder ausgebreitet. Da sei es nicht sinnvoll, "tausende Soldaten in einem Land zu konzentrieren".

Biden betonte, die USA würden von den radikalislamischen Taliban eine Einhaltung ihrer Zusage verlangen, nicht zuzulassen, dass "Terroristen von afghanischem Boden aus die USA oder ihre Verbündeten bedrohen". Auch die afghanische Regierung habe eine solche Zusicherung abgegeben.

"Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden", sagte Biden über den Afghanistan-Konflikt. "Es ist Zeit, dass die amerikanischen Soldaten nach Hause zurückkehren."