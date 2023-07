Biden besucht zum Abschluss von Europa-Reise Finnland

US-Präsident Joe Biden besucht am Donnerstag zum Abschluss seiner Europa-Reise Finnland. In Helsinki wird Biden den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö treffen und an einem Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der nordischen Länder teilnehmen. Finnland, das eine rund 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, ist seit April nach jahrzehntelanger Neutralität Mitglied der Nato. Das Nachbarland Schweden will dem westlichen Verteidigungsbündnis als 32. Mitglied beitreten.

Biden hatte bei seiner Europa-Reise zunächst am Montag Großbritannien besucht. Er nahm dann am Dienstag und Mittwoch am Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius teil. Der 80-jährige Präsident wird am Donnerstag von Helsinki aus in die USA zurückfliegen.

fs/dja