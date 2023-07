Biden empfängt israelischen Präsidenten Herzog im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden empfängt am Dienstag den israelischen Staatschef Isaac Herzog im Weißen Haus. Das Treffen soll nach Angaben des Weißen Hauses die "dauerhafte Partnerschaft und Freundschaft" zwischen beiden Ländern unterstreichen. Biden will bei dem Gespräch zudem die "eiserne Verpflichtung" der USA für Israels Sicherheit hervorheben. Herzog wird bei seinem Washington-Besuch am Mittwoch auch eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Herzogs zweitägiger Besuch wirft auch ein Schlaglicht auf die Spannungen zwischen Biden und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Washington lehnt die umstrittene Justizreform der Regierung Netanjahu und deren Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten ab. Unmittelbar vor der Herzog-Visite in Washington erklärte am Montag Netanjahus Büro, Biden habe den israelischen Regierungschef erstmals seit dessen Wiederwahl im November in die USA eingeladen.