Biden empfängt Macron bei Staatsbesuch im Weißen Haus

Der französische Staatschef Emmanuel Macron wird bei seinem Staatsbesuch in den USA am Donnerstag von US-Präsident Joe Biden zu politischen Gesprächen im Weißen Haus empfangen. Im Anschluss geben Macron und Biden eine gemeinsame Pressekonferenz (11.30 Uhr Ortszeit; 17.30 Uhr MEZ). Bei dem Gespräch dürfte es um eine Reihe bilateraler und internationaler Themen gehen, unter anderem den Ukraine-Krieg, den Umgang mit China und den Streit um US-Subventionen für Elektroautos und den Sektor erneuerbarer Energien.

Am Abend werden Biden und seine Ehefrau Jill ein Staatsbankett zu Ehren Macrons und dessen Frau Brigitte geben. Es ist der erste Staatsbesuch überhaupt, zu dem Biden seit seinem Amtsantritt Anfang 2021 einlädt. Macron war bereits am Dienstagabend in den USA gelandet. Am Freitag wird der französische Präsident die Stadt New Orleans im Süden des Landes besuchen.

