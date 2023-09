Biden empfängt Selenskyj im Weißen Haus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Donnerstag von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus in Washington empfangen. Bei dem Gespräch soll es um die weitere Unterstützung der USA für die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland gehen. Selenskyj wird auch Vertreter des US-Kongresses treffen. Biden hat den Kongress um zusätzliche Ukraine-Hilfen in Höhe von 24 Milliarden Dollar (rund 22,5 Milliarden Euro) gebeten, es gibt aber Widerstand aus den Reihen der oppositionellen Republikaner.

Die USA sind im Krieg gegen Russland der wichtigste Unterstützer der Ukraine. Selenskyj war bereits im vergangenen Dezember nach Washington gereist, es war seine erste Auslandsreise seit Beginn des Kriegs am 24. Februar 2022. Der ukrainische Präsident nahm diese Woche an der US-Generaldebatte in New York teil. Er sprach am Dienstag vor der UN-Vollversammlung und am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat.