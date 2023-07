US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden am 4. Juli

Biden fordert am Unabhängigkeitstag ein Ende der Schusswaffengewalt in den USA

US-Präsident Joe Biden hat am Jahrestag der Unabhängigkeit der USA ein Ende der Schusswaffengewalt gefordert und eine neue "Welle" von Angriffen beklagt. "In den vergangenen Tagen hat unsere Nation wieder einmal eine Welle tragischer und sinnloser Schießereien (...) in ganz Amerika erlebt", erklärte Biden am 4. Juli, dem US-Nationalfeiertag, und verwies auf mehrere tödliche Vorfälle in den vergangenen Tagen.

Am Montag waren bei einem Schusswaffenangriff in Philadelphia fünf Menschen getötet und zwei Kinder verletzt worden. Bei einem weiteren Angriff in der Nacht in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas kamen drei Menschen ums Leben, acht weitere wurden verletzt.

In Philadelphia meldete die Polizei die Festnahme des mutmaßlichen Schützen, in Forth Worth war am Dienstagnachmittag noch kein Verantwortlicher gefasst worden. Einige Tage zuvor waren in Baltimore an der Ostküste der USA zwei Menschen durch Schüsse getötet und 28 weitere verletzt worden.

"Während unsere Nation den Unabhängigkeitstag feiert, beten wir dafür, dass unser Land eines Tages frei von Schusswaffengewalt sein wird", sagte Biden.

Der Präsident erinnerte auch an den 4. Juli im vergangenen Jahr, als bei einer Feiertagsparade in Highland Park in der Nähe von Chicago ein Schütze sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt hatte. In diesem Jahr sollte in Highland Park anstelle einer Parade eine Gedenkfeier stattfinden.

In den USA gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner. Allein in diesem Jahr zählte das Archiv für Schusswaffengewalt (GVA) mindestens 346 Schusswaffenvorfälle, bei denen mindestens vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden.