Biden hält Rückzug aus Afghanistan bis zum 1. Mai für "schwierig"

US-Präsident Biden am 16. März 2021

US-Präsident Joe Biden hält einen vollständigen Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan zum 1. Mai für "schwierig", aber möglich. "Das kann passieren, aber das ist schwierig", sagte Biden in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem Sender ABC, in dem er nach den Abmachungen mit den radikalislamischen Taliban gefragt wurde.

Biden kündigte an, er werde seine Entscheidung zu dieser Frage in Kürze bekanntgeben. Er sei "dabei, die Entscheidung über den Abzugszeitpunkt zu treffen", sagte der US-Präsident. Er werde sie nach Beratungen mit den Verbündeten der USA und der Regierung in Kabul verkünden.

Biden kritisierte die Vereinbarungen, die unter seinem Amtsvorgänger Donald Trump mit den Taliban getroffen wurden, als "wenig solide". Trump hatte sich an die Vereinbarungen gehalten und die US-Truppenstärke in Afghanistan auf 2500 Soldaten reduziert.

Das im Februar 2020 geschlossene Abkommen sieht vor, dass alle ausländischen Truppen bis zum 1. Mai aus Afghanistan abziehen - unter der Voraussetzung, dass die Taliban belastbare Sicherheitsgarantieen geben, etwa das Ende der Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Kaida. Washington wirft den Taliban inzwischen vor, sich nicht an die Bestimmungen des Abkommens zu halten. Biden hat eine Überprüfung des Abkommens angeordnet.