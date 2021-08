Biden hofft weiter auf Ende von US-Truppeneinsatz in Afghanistan am 31. August

US-Präsident Joe Biden hofft weiter darauf, den Truppeneinsatz zur Rettung zehntausender Menschen aus Kabul am 31. August beenden zu können.

US-Präsident Joe Biden hofft weiter darauf, den Truppeneinsatz zur Rettung zehntausender Menschen aus Kabul am 31. August beenden zu können. Biden sagte am Sonntag in einer Ansprache im Weißen Haus, er habe die "Hoffnung", den Einsatz am Flughafen der afghanischen Hauptstadt "nicht verlängern zu müssen".

Biden schloss eine Verlängerung des Einsatzes aber auch nicht aus. Wenn die US-Regierung von Verbündeten um eine Verlängerung gebeten werde, "werden wir schauen, was wir tun können", sagte der Präsident.

Biden ist wegen der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht nach dem von ihm angeordneten Abzug fast aller US-Truppen aus Afghanistan massiv in die Kritik geraten. Die USA und andere westliche Länder bemühen sich derzeit hektisch darum, eigene Staatsbürger und afghanische Ortskräfte samt Familien aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen.

Vor den Toren des Flughafens drängen sich schon seit Tagen tausende verzweifelte Menschen, die auf einen Platz in einem Evakuierungsflieger hoffen. Am Samstag wurden die Tore deshalb zeitweise ganz geschlossen. Daraufhin kam es zu Panik und Gedränge, mehrere Menschen kamen darin ums Leben. Auch die Evakuierungsflüge gerieten ins Stocken.

Die EU und Großbritannien halten eine Rettung aller Schutzbedürftigen aus Afghanistan bis Ende August angesichts der chaotischen Zustände für völlig unrealistisch.