Biden kündigt nach Brand-Katastrophe Besuch in Hawaii an

Nach den verheerenden Bränden auf Hawaii hat US-Präsident Joe Biden einen Besuch in der Katastrophenregion angekündigt. "Meine Frau Jill und ich werden so bald wie möglich nach Hawaii reisen", sagte Biden am Dienstag bei einer Rede im US-Bundesstaat Wisconsin. Er wolle aber sichergehen, den Bergungsarbeiten "nicht im Weg zu stehen".