Biden kündigt Vergeltung für Doppelanschlag in Kabul an

Biden kündigt Vergeltung für Doppelanschlag in Kabul an

US-Präsident Joe Biden hat nach dem tödlichen Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul Vergeltung angekündigt. "Wir werden nicht vergeben.

US-Präsident Joe Biden hat nach dem tödlichen Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul Vergeltung angekündigt. "Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus an die Adresse der Verantwortlichen für die Attacken gerichtet. "Wir werden euch jagen und euch büßen lassen."

Die USA machen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für die Attacken vor dem Flughafen von Kabul verantwortlich. Der IS hat einen Selbstmordanschlag für sich in Anspruch genommen. Bei dem Doppelanschlag waren zahlreiche Menschen getötet worden, unter ihnen zwölf US-Soldaten.

Biden würdigte die Soldaten als "Helden. Sie seien an einer "gefährlichen, selbstlosen Mission" beteiligt gewesen, "um das Leben von anderen zu retten". In seiner Anspreche bekräftigte Biden, der laufende Evakuierungseinsatz zur Rettung von US-Bürgern und afghanischen Ortskräften werde fortgesetzt.