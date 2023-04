Biden reist anlässlich des 25. Jahrestages des Karfreitagsabkommens nach Nordirland

US-Präsident Joe Biden reist am Dienstagabend anlässlich des 25. Jahrestages des Karfreitagsabkommens in die nordirische Hauptstadt Belfast. Er werde "den enormen Fortschritt seit der Unterzeichnung" des Abkommens hervorheben, hieß es aus dem Weißen Haus. Biden wolle zudem die "Bereitschaft der USA unterstreichen, das enorme wirtschaftliche Potenzial Nordirlands zum Nutzen aller Gemeinschaften zu fördern".

Anschließend reist Biden, der irische Wurzeln hat, in die Republik Irland. Dort sind eine Rede des US-Präsidenten und ein Treffen mit Ministerpräsident Leo Varadkar geplant. Der Besuch in Großbritannien und Irland soll am Freitag enden. Das Karfreitagsabkommen war am 10. April 1998 nach intensiven Verhandlungen zwischen Dublin, London und Washington besiegelt worden und beendete den drei Jahrzehnte währenden Nordirland-Konflikt.