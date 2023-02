Biden reist vor Jahrestag von Ukraine-Krieg nach Polen

US-Präsident Joe Biden wird kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine Polen besuchen. Biden wird vom 20. bis 22. Februar in das an die Ukraine angrenzende Land reisen, wie seine Sprecherin Karine Jean-Pierre am Freitag in Washington mitteilte. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, bei dem es auch um die weitere Unterstützung der Ukraine und die Stärkung der Nato gehen soll.

Biden will auch die Staats- und Regierungschefs des Formats Bukarest Neun (B9) treffen, wie Jean-Pierre weiter mitteilte. Gemeint sind die mittel- und osteuropäischen Nato-Mitglieder Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Geplant ist zudem eine Rede des US-Präsidenten.

Biden hatte Polen bereits im März vergangenen Jahres rund einen Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besucht. Für Aufsehen sorgte der Präsident mit einer Rede am Königsschloss in Warschau, bei der er vom Skript abwich und über den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte: "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Das Weiße Haus versicherte umgehend, Biden strebe keinen "Regimewechsel" in Moskau an.

Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Washington hat dem angegriffenen Land seit Kriegsbeginn Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von rund 30 Milliarden Dollar (knapp 28 Milliarden Euro) zugesagt.