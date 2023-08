Biden sichert nach Bränden auf Hawaii Betroffenen Hilfe des Staats zu

Nach der Brandkatastrophe auf Hawaii mit mindestens 114 Toten hat US-Präsident Joe Biden auf der besonders hart getroffenen Insel Maui Betroffenen die Unterstützung des Staats zugesichert. "Ich verspreche Ihnen, dass wir so lange wie nötig an ihrer Seite stehen, indem wir dafür sorgen, dass Ihre Stimmen gehört werden", sagte Biden, als er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill am Montag bei einem mehrstündigen Besuch ein Bild von der Verwüstung machte und mit Überlebenden sprach.