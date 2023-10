Biden telefoniert mit Scholz und ägyptischem Präsidenten al-Sisi

US-Präsident Joe Biden hat angesichts der Eskalation des Nahost-Konflikts mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi telefoniert. Das Telefonat mit Scholz sei vor der Reise des Bundeskanzlers nach Israel und Ägypten erfolgt, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses am Montag. Mit al-Sisi führte der US-Präsident ein separates Gespräch. Ägypten ist ein wichtiger Vermittler im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.

Scholz reist am Dienstag nach Israel. Er will mit dem Besuch nach eigenen Worten "die Solidarität mit Israel" nach dem Angriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas zum Ausdruck bringen und "konkrete praktische Fragen" wie die Sicherheitslage im Land und die Organisation humanitärer Hilfe besprechen.

Scholz ist der erste Regierungschef, der nach dem Beginn des Großangriffs der Hamas am 7. Oktober nach Israel reist. Nach seinem Besuch in Israel will der Bundeskanzler weiter nach Ägypten reisen. Zuletzt hatten US-Medien berichtet, auch US-Präsident Biden wolle bald nach Israel reisen.