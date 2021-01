Biden verurteilt Kapitol-Unruhen als einen der "düstersten Tage" für die USA

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat den scheidenden Amtsinhaber Donald Trump für einen der "düstersten Tage" in der Geschichte der Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht.

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat den scheidenden Amtsinhaber Donald Trump für einen der "düstersten Tage" in der Geschichte der Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht. Trump habe "von Beginn an einen totalen Angriff auf die Institutionen unserer Demokratie entfesselt", sagte Biden am Donnerstag in seinem Heimatort Wilmington. Die Erstürmung des Kapitols durch militante Trump-Anhänger am Mittwoch sei "einer der düstersten Tage in der Geschichte unserer Nation" gewesen.

Biden warf den Behörden auch vor, die demonstrierenden Trump-Anhänger in Washington mit weit größerer Nachsicht behandelt zu haben als anti-rassistische Demonstranten in den vergangenen Monaten. "Niemand kann mir erzählen, dass, wenn es eine Gruppe von Black Lives Matter-Demonstranten gewesen wäre, die gestern protestierten, sie nicht sehr, sehr anders behandelt worden wären als der Mob von Rowdys, der das Kapitol gestürmt hat", sagte der künftige Präsident. "Wir alle wissen, dass das wahr ist, und es ist inakzeptabel."

Die militanten Trump-Anhänger waren in das Kapitol eingedrungen, Abgeordnete mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Sicherheitsbarrieren vor dem Kongress hatten sie überrannt, die Polizei und die Sicherheitskräfte hatten die Demonstranten nicht stoppen können.