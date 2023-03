Biden will Anklage gegen Trump nicht kommentieren

US-Präsident Joe Biden hat jeden Kommentar zur Anklage gegen seinen Vorgänger Donald Trump abgelehnt. "Ich werde nicht über die Anklage gegen Trump sprechen", sagte Biden am Freitag zu Journalisten am Weißen Haus. Auf Nachfrage betonte der Präsident: "Ich habe überhaupt keinen Kommentar zu Trump."

Eine Grand Jury in New York hatte Trump am Donnerstag in einer historischen Entscheidung wegen einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt. Der Ex-Präsident, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, dürfte sich am Dienstag der Justiz in New York stellen. Trump ist der erste frühere Präsident der US-Geschichte, gegen den Anklage erhoben wurde.