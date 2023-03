Bildungsgipfel berät über Herausforderungen für Bildungssystem

Ab Dienstag (10.00 Uhr) berät ein zweitägiger Bildungsgipfel in Berlin über die aktuellen Herausforderungen für das deutsche Bildungssystem. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lud Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu dem Austausch ein. Die Schulminister der CDU sagten jedoch ab - sie kritisieren, von Stark-Watzinger nicht hinreichend in die Planung einbezogen worden zu sein.

Im Vorfeld des Bildungsgipfels forderten Gewerkschafter, Arbeitgeber und auch einzelne Politiker erheblich höhere Investitionen in den Bildungsbereich in Deutschland. So sprach sich etwa SPD-Chefin Saskia Esken dafür aus, ein Sondervermögen über hundert Milliarden Euro zu bilden.