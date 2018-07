Bildungsministerin Karliczek für Wertedebatte über Toleranz und Zusammenleben

In der Diskussion über Diskriminierung und wachsende Ausgrenzung ausländischstämmiger Menschen hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) eine gesellschaftliche Wertedebatte gefordert. "Wir müssen dringend eine ruhige und gründliche Diskussion darüber führen, wie wir miteinander leben wollen und was einem toleranten Umgang im Weg steht", sagte Karliczek dem "Tagesspiegel" vom Sonntag. Einer Umfrage zufolge finden 57 Prozent der Bürger, dass der Rassismus zugenommen hat.

Karliczek sagte, in den Äußerungen des aus der deutschen Nationalmannschaft ausgetretenen Fußballprofis Mesut Özil und auch an der Kritik an dessen Erklärungen zeige sich, dass "jetzt etwas aufbricht, was schon viel länger unter der Decke brodelt, auf beiden Seiten". Auch die CDU habe "lange unterschätzt, wie wichtig es ist, über Werte, Regeln und Strukturen von Integration zu sprechen".

Özil hatte vor einer Woche seinen Rückzug aus der Elf des Deutschen Fußballbundes erklärt und dabei auch Rassismusvorwürfe gegen den DFB erhoben. Er war zuvor wegen eines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten.

Außenminister Heiko Maas (SPD) vertrat die Ansicht, die von dem Özil-Rückzug ausgelöste Migrationsdebatte drohe das internationale Ansehen Deutschlands zu beschädigen. "Es schadet dem Bild Deutschlands, wenn der Eindruck entsteht, dass Rassismus bei uns wieder salonfähig wird", sagte Maas der "Bild"-Zeitung vom Montag. "Dass sich Menschen mit Migrationshintergrund bedroht fühlen, dürfen wir nicht zulassen."

FDP-Chef Christian Lindner sprach von "Problemen mit Rassismus im Alltag". "Wenn gut ausgebildete Menschen seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, nur weil ihre Eltern oder Großeltern vor Jahrzehnten aus der Türkei gekommen sind, ist das eine Diskriminierung", sagte er der "Bild am Sonntag". Das jedoch habe für ihn nichts mit der Kritik an Özil zu tun.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck warnte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Montagsausgaben) vor den Folgen einer Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund. "Im Land ihrer Vorfahren gelten sie als Deutsche, hier aber ist es genau umgekehrt." Solche Erfahrungen könnten heimatlos machen. "Faktisch kommen sie einer emotionalen Ausbürgerung gleich."

Die Linken-Chefin Katja Kipping beklagte eine zunehmende Verrohung. Zwar sei "nicht das ganze Land" rassistisch, sagte Kipping den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Wochenende. Zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015 habe sich Deutschland für drei Monate von einer menschlichen Seite gezeigt. "Seither gibt es eine Gegenbewegung - als ob drei Monate der Menschlichkeit in einer dreijährigen kollektiven Hexenaustreibung bearbeitet werden müssten."

Derweil zeigten sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag" 57 Prozent überzeugt, dass Rassismus in den vergangenen zehn Jahren eher zugenommen hat. 29 Prozent gingen davon aus, dass der Rassismus unverändert geblieben ist. Nur acht Prozent sahen Anhaltspunkte für weniger Rassismus. Für die Erhebung wurden am vergangenen Donnerstag 501 repräsentativ ausgewählte Menschen befragt.