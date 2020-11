Biontech-Ankündigung zu Corona-Impfstoff befeuert Dax in Frankfurt

Die Ankündigungen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech über einen zu mehr als 90 Prozent wirksamen Corona-Impfstoff hat den Kurs des Deutschen Aktienindex (Dax) in die Höhe schnellen lassen.

Die Ankündigungen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech über einen zu mehr als 90 Prozent wirksamen Corona-Impfstoff hat den Kurs des Deutschen Aktienindex (Dax) in die Höhe schnellen lassen. Das Börsenbarometer stieg am Montagmittag in Frankfurt am Main vorübergehend um mehr als fünf Prozent zum Schlusskurs vom Vortag.

Die Aktie von Biontech an der US-Technologiebörse Nasdaq schoss im vorbörslichen Handel um zeitweise 25 Prozent nach oben, der Kurs von Pfizer an der Börse in New York legten im elektronischen Handel um 17 Prozent zu.

Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten zuvor gemeldet, dass der von ihnen entwickelte potenzielle Corona-Impfstoff zu mehr als 90 Prozent wirksam sei. Die beiden Unternehmen verwiesen dabei auf Daten zur Effizienz aus der laufenden klinischen Prüfung mit. Biontech und Pfizer wollen demnach in der kommenden Woche in den USA eine beschleunigte Genehmigung beantragen.

Europaweit und in den USA legten auch die Kurse anderer Pharmakonzerne und von Unternehmen kräftig zu, die von einem schnell verfügbaren Impfstoff profitieren.