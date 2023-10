Blinken versichert in Tel Aviv: Die USA werden immer an der Seite Israels stehen

Bei seinem Besuch in Israel wenige Tage nach dem Großangriff der Hamas hat US-Außenminister Antony Blinken bekräftigt, dass sein Land Israel "immer" unterstützen werde. "Wir werden immer an Ihrer Seite stehen", sagte der US-Chefdiplomat am Donnerstag nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. Zugleich verwies er auf die "legitimen Interessen" der Palästinenser, die aber nicht von der radikalislamischen Hamas repräsentiert würden.

"Sie sind wahrscheinlich stark genug, sich alleine selbst zu verteidigen", sagte Blinken an die Adresse der Israelis. "Aber so lange die USA existieren, müssen Sie das nicht. Wir werden immer an Ihrer Seite stehen."

Netanjahu seinerseits erneuerte seine Aussage, dass er die Hamas "zerquetschen" wolle. Mit Blick auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sagte er: "So wie der IS zerquetscht wurde, so wird die Hamas zerquetscht werden." Bereits am Mittwochabend hatte Netanjahu in seiner ersten Ansprache mit Mitgliedern des neuen Kriegskabinetts die Hamas mit dem IS verglichen und erklärt: Jedes "Mitglied der Hamas ist ein toter Mann".

Die Hamas hatte am Samstag einen Großangriff gegen Israel gestartet. Sie schoss tausende Raketen auf Israel ab und drang mit hunderten Kämpfern in das Land ein. Die Angreifer töteten nach jüngsten Angaben mehr als 1200 Menschen und nahmen rund 150 Geiseln. Die israelische Armee nahm in der Folge den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. In dem Palästinensergebiet wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als 1350 Menschen getötet.