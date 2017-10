Börse in Tokio feiert neuen Rekord

Nach dem haushohen Wahlsieg von Regierungschef Shinzo Abe in Japan hat die Börse in Tokio am Montag einen neuen Rekord markiert: Der Nikkei-Index der 225 größten an der Börse notierten Unternehmen schloss den 15. Handelstag in Folge im Plus - das erste Mal seit Einführung des Index im Jahr 1950. Der Nikkei lag am Montag zum Handelsschluss 1,11 Prozent im Plus bei 21.696,65 Punkten. Das war zugleich der höchste Stand seit fast 21 Jahren.

Abes konservative Regierungskoalition errang bei den Parlamentswahlen am Sonntag Hochrechnungen zufolge eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament in Tokio. Der Ministerpräsident hatte Ende September das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen geebnet.