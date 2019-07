Boris Johnson wird Nachfolger von Premierministerin May

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson ist zum neuen Chef der konservativen Tories gewählt worden und wird damit neuer Premierminister Großbritanniens. Er erhielt in der Urabstimmung um den Parteivorsitz 92.153 von rund 159.000 Stimmen und damit fast doppelt so viele Stimmen wie der amtierende Außenminister Jeremy Hunt, wie die Partei am Dienstag in London mitteilte. Johnson steht damit als Nachfolger der scheidenden Premierministerin Theresa May fest.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses erneuerte Johnson sein Versprechen, den EU-Austritt Großbritanniens bis zum 31. Oktober vollzogen zu haben. "Wir werden den Brexit am 31. Oktober erledigt haben", sagte er.

Johnson ist nach eigenem Bekunden bereit, das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, sollte Brüssel keine Zugeständnisse machen. Er übernimmt die Regierungsgeschäfte der am Brexit gescheiterten May am Mittwoch.