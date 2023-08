Box-Legende René Weller nach langer Krankheit mit 69 Jahren gestorben

Die Boxlegende René Weller ist am Montag nach langer Krankheit gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau Maria Weller im Onlinedienst Instagram. "My Love, ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17.50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen", schrieb sie dort. Weller, der an einer Demenzerkrankung litt, wurde 69 Jahre alt.