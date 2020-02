Brad Pitt gewinnt Oscar als bester Nebendarsteller

Hollywood-Star Brad Pitt hat den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Der 56-jährige Schauspieler wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood für seine Rolle eines Stuntman in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" ausgezeichnet. Er setzte sich gegen Tom Hanks ("Der wunderbare Mr. Rogers"), Anthony Hopkins ("Die zwei Päpste) sowie Al Pacino und Joe Pesci (beide "The Irishman") durch.

Pitt gewann damit erstmals einen Schauspiel-Oscar. Als Produzent hatte er bereits 2014 einen Oscar für das Sklaven-Drama "12 Years a Slave" gewonnen.