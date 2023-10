Brandanschlag auf jüdische Gemeinde in Berlin - Zentralrat: "Terroranschlag"

Auf die jüdische Gemeinde Kahal Adass Jisroel in Berlin-Mitte ist ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte hätten in der Nacht zum Mittwoch zwei brennende Molotowcocktails in Richtung des Gemeindezentrums geworfen, teilten die jüdisch-orthodoxe Gemeinde und die Berliner Polizei mit. Der polizeiliche Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen.