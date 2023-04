Brandenburgische Bildungsministerin Ernst tritt zurück

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist von ihrem Amt zurückgetreten. Die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag um ihre Entlassung, wie die Staatskanzlei in Potsdam am Montag mitteilte. Die gebürtige Hamburgerin war seit 2017 Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg.