Brandstifter legen Pariser Bahnhof Gare de l'Est lahm

Gestrandeter Fahrgast am Pariser Bahnhof Gare de l'Est

Brandstifter haben am Dienstag den Pariser Bahnhof Gare de l'Est fast vollständig lahmgelegt. Der Bahnverkehr unter anderem nach Deutschland wurde wegen einer massiven Signalstörung, die durch ein Feuer in einem Kabelschacht ausgelöst wurde, mitten im morgendlichen Berufsverkehr für den ganzen Tag unterbrochen, wie die französische Bahn SNCF mitteilte. Es gab zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen.

"Das ist ein inakzeptabler Akt von Vandalismus", sagte Anne-Marie Palmier vom Schienennetz-Betreiber SNCF Réseau vor Journalisten in der Bahnhofshalle. Nach Polizeiangaben hatten die Brandstifter am frühen Morgen einen Kabelschacht in Vaires-sur-Marne östlich von Paris aufgebrochen und die Kabel angezündet. Ohne diese Kabel, die Signale an die Stellwerke weiterleiten, sei ein sicherer Zugverkehr nicht möglich, sagte Palmier.

Bis auf einige Nahverkehrsverbindungen wurde daher der gesamte Zugverkehr am Gare de l'Est mindestens bis zum Betriebsschluss am Dienstag eingestellt. Ob der Betrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden könnte, war zunächst unklar, wie der französische Verkehrsminister Clément Beaune sagte. Er sprach von einem "skandalösen" Fall und forderte, die Täter "hart" zu bestrafen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen die ICE-Züge zwischen Paris und Frankfurt (Main) oder Stuttgart zum großen Teil aus. Einzelne ICE-Züge begannen und endeten in Straßburg statt Paris.

Neben den Zügen nach Deutschland fielen auch die TGV-Schnellzüge in die ostfranzösischen Städte Colmar, Nancy und Reims aus. Einige TGV-Züge konnten nach Angaben der SNCF zum nahegelegenen Gare du Nord umgeleitet werden.

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich es heute nach Hause schaffe, und morgen muss ich arbeiten", sagte die 58-jährige Sylvie Rousseau aus Nancy. "Das wird ein bisschen stressig." Der 27-jährige Gautier Milewski sagte dagegen, er lasse sich von dem Bahnchaos nicht den Tag verderben. "Es ist ein Abenteuer und ich mag Abenteuer", sagte der Buchhändler.

Am Gare de l'Est, einem der sechs großen Pariser Bahnhöfe, fahren die Züge nach Ostfrankreich ab, aber auch internationale Verbindungen etwa nach Deutschland und Luxemburg. Nach Angaben der SNCF verkehrten dort im vergangenen Jahr fast 28 Millionen Menschen.

Hinweise auf die Brandstifter und ihre Motive gab es zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft in Meaux leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Gefährdung ein.