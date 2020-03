Brasiliens Präsident Bolsonaro lässt sich auf neuartiges Coronavirus testen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich nach Angaben seines Sohns auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Das Testergebnis wird laut brasilianischen Medien am Freitag erwartet. Zuvor war bekannt geworden, dass der Kommunikationschef von Bolsonaro positiv auf den Erreger getestet wurde, nachdem er von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Anwesen in Florida zurückgekehrt war.

Der Kongressabgeordnete und Sohn des brasilianischen Präsidenten, Eduardo Bolsonaro, schrieb am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass sich sein Vater einem Corona-Test unterzogen habe. "Wir warten auf das Ergebnis", schrieb er weiter. Der Präsident zeige "keine Symptome der Krankheit".

Kurz zuvor hatte die brasilianische Regierung erklärt, dass Kommunikationschef Fabio Wajngarten an Covid-19 erkrankt sei. Es würden "alle notwendigen Präventionsmaßnahmen ergriffen, um die Gesundheit des Präsidenten und aller Mitarbeiter, die mit ihm in die USA gereist sind, zu schützen", hieß es weiter. Wajngarten hatte Bolsonaro am vergangenen Samstag zu einem Essen mit Trump in Florida begleitet.

In Brasilien wurden bislang 60 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Todesfälle gibt es nach offiziellen Angaben nicht.