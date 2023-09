Bremer CDU-Chef Meyer-Heder tritt nach Äußerungen über AfD-Zusammenarbeit zurück

Kurz nach dem Bekanntwerden von Äußerungen über eine Zusammenarbeit mit der AfD ist der Bremer CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder zurückgetreten. Er habe in einem Interview "Aussagen zur AfD gemacht, die eine völlig andere Wirkung in der Öffentlichkeit erzeugen, als ich es beabsichtigt habe", erklärte Meyer-Heder am Freitag in der Hansestadt. "Ich stand nie und stehe auch heute nicht im Verdacht, in der Nähe der AfD zu stehen."

In dem Interview mit dem Regionalmagazin "buten un binnen" von Radio Bremen hatte Meyer-Heder gesagt, es gehe "um die Inhalte und nichts Anderes". Weiter sagte er: "Wenn wir Dinge bewegen wollen, und wir sind dann einer Meinung mit der AfD, warum nicht?" Er habe "vor den Linken in der Bremischen Bürgerschaft mehr Angst als vor manchen Leuten in der AfD".

Das Magazin stellte am Freitagmorgen einen Ausschnitt des Interviews online. Daraufhin gab es Kritik unter anderem aus der Bremer SPD, aber auch vom Bremer CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Röwekamp. Am Mittag wurde das komplette, am Vortag aufgezeichnete Video des Gesprächs ins Internet gestellt.

Röwekamp erklärte zu dem Interviewausschnitt: "Das ist das Gegenteil meiner Überzeugung - keine Zusammenarbeit mit dieser verfassungsfeindlichen Partei, niemals und auf keiner Ebene und in keiner Sachfrage."

SPD-Landeschef Reinhold Wetjen forderte, die CDU müsse "auch in Bremen ihr Verhältnis zur AfD und auch zu Bündnis Deutschland in Ordnung bringen." Mit dem Verweis auf "angeblich politisch-neutrale Sachpolitik kann man sich nicht aus der Affäre ziehen".

Bündnis Deutschland ist eine kleine Partei. Nach der Bürgerschaftswahl vom Mai 2023 fusionierte die Bremer rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut mit ihr, so dass Bündnis Deutschland nun - anders als die AfD - in der Bürgerschaft vertreten ist.

Die Landesvorstandssprecherin der Bremer Grünen, Alexandra Werwath, nannte es "konsequent, dass Carsten Meyer-Heder nach dem versuchten Schulterschluss mit der AfD zurücktritt". Der Schaden sei allerdings angerichtet und zeige, "dass es Kräfte in der CDU gibt, die eine Zusammenarbeit mit rechtsradikalen Kräften vorbereiten und normalisieren wollen".

Linken-Landessprecher Christoph Spehr forderte von der Bremer CDU, sich "von einer Zusammenarbeit mit rechten Kräften wie der AfD, aber auch Bündnis Deutschland in der Bremischen Bürgerschaft deutlich zu distanzieren und dem Rechtsruck in Deutschland eine Absage zu erteilen".

Für die Bremer FDP teilte deren Landeschef Thore Schäck mit: "Glaubwürdigkeit sieht anders aus." Die CDU Bremen habe "offensichtlich ihren Kompass verloren", erklärte er.

Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Yvonne Averwerser dankte Meyer-Heder "ausdrücklich für die wichtigen Impulse seiner Arbeit während der letzten Jahre". Es gebe einen handlungsfähigen Vorstand, der die Geschäfte bis zum turnusgemäßen Wahlparteitag im Mai fortführen werde.

Die Redaktion von "buten un binnen" fasste einige weitere Äußerungen Meyer-Heders bereits zusammen. Demnach distanzierte er sich vom thüringischen AfD-Chef Björn Höcke. Dieser sei "ein Arschloch – das weiß auch jeder". Weiter hieß es: "Warum der immer noch in der AfD ist? Das macht natürlich die ganze AfD kaputt." Niemand könne so tun, als gäbe es Höcke nicht. "Aber es sind ja nicht alles Rechtsradikale in der AfD, das ist auch zu kurz gesprochen."

Meyer-Heder war seit Juni 2019 Landesvorsitzender der CDU und bei der Bürgerschaftswahl einen Monat zuvor auch ihr Spitzenkandidat. Die CDU wurde damals erstmals stärkste Kraft in Bremen, kam aber nicht an die Regierung. Für die Bürgerschaftswahl 2023 trat Meyer-Heder nicht mehr als Spitzenkandidat an. Schon Anfang September kündigte er außerdem an, im kommenden Jahr nicht erneut als Landeschef der Partei kandidieren zu wollen.