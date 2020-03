Brinkhaus: "Unser Land wird nach Corona ein besseres sein"

Deutschland wird nach den Worten von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. "Wenn wir in den nächsten Wochen zusammenhalten, gemeinsam kämpfen, solidarisch sind, bin ich überzeugt, dass unser Land nach Corona ein besseres sein wird", sagte Brinkhaus am Mittwoch in der Bundestagssitzung zu den Corona-Hilfsmaßnahmen. "Die Menschen wachsen über sich hinaus." In der Krise zeige sich, "was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind".

Brinkhaus sagte zugleich, es könne nicht gesagt werden, wie lange die Krise anhalte, welche Opfer und Einschränkungen noch kämen. Die Bundesrepublik stehe wahrscheinlich vor der größten Herausforderung ihre Geschichte, "auch weil sich niemand dem entziehen kann". Brinkhaus betonte zugleich: "Wir werden kämpfen." Es gehe darum, zu handeln und sich nicht wegzuducken.

"Wenn es sich ein Land leisten kann, dann ist es unseres", sagte der Unionsfraktionschef mit Blick auf die umfangreichen Corona-Maßnahmen, die der Bundestag beschließen will. Die Bundesregierung habe "vernünftig gewirtschaftet".