Brinkhaus sieht Bewerbung um Fraktionsvorsitz als "alternatives Angebot"

Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus sieht in seiner Bewerbung um den Vorsitz der Unionsfraktion in erster Linie ein "alternatives Angebot" zu Amtsinhaber Volker Kauder. Mit diesem habe er einen sehr respektvollen Umgang, sagte Brinkhaus am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk. "Es geht einfach darum, dass es zwei sachliche Positionen gibt, wie man die Fraktion führen möchte und dass beide dafür werben."

Brinkhaus hatte seine Bewerbung, die zu einer Kampfabstimmung bei der Neuwahl der Fraktionsspitze am 25. September führen dürfte, am Montag vor der Fraktion begründet. Dem BR sagte der 50-Jährige, er wünsche sich einen Generationswechsel und eine selbständigere Rolle für die Fraktion: "Es geht natürlich auch darum, wie eigenständig die Fraktion ist." Das habe nichts mit Illoyalität gegenüber der Regierung zu tun, sondern etwas mit einer "selbstbewussten, starken Fraktion".

Kauder will sich zur Wiederwahl stellen und wird darin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie von Vorstand und Präsidium der Partei unterstützt. Normalerweise ist es in der Union üblich, dass der Fraktionschef auf Vorschlag des Parteichefs gewählt wird, derzeit also von CDU-Chefin Merkel. Kauder gilt als enger Vertrauter der Kanzlerin.