Britische Bafta-Filmpreise werden in London verliehen

Zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung werden am Sonntagabend in London die britischen Bafta-Filmpreise verliehen. Als Favoriten gehen bei der Preisgala der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) in der Royal Albert Hall der Science-Fiction-Film "Dune" des Kanadiers Denis Villeneuve mit elf Nominierungen und der Western "The Power of the Dog" der Neuseeländerin Jane Campion mit acht Nominierungen ins Rennen.

In der Königskategorie Bester Film konkurrieren sie mit dem Nordirland-Drama "Belfast" von Kenneth Branagh, der Weltuntergangskomödie "Don’t Look Up" von Adam McKay und der 70er-Jahre-Tragikomödie "Licorice Pizza" von Paul Thomas Anderson. Mehrere Nominierungen heimsten auch der James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" und Steven Spielbergs "West Side Story"-Remake ein.