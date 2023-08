Britische Krankenschwester wegen Mordes an sieben Babys schuldig gesprochen

Nach einem aufsehenerregenden Prozess wegen des Mordes an sieben Babys ist eine britische Krankenschwester schuldig gesprochen worden. Das Gericht in Manchester befand die 33-Jährige am Freitag zudem des versuchten Mordes an sechs weiteren Säuglingen auf der Neugeborenenstation eines Krankenhauses im nordwestenglischen Chester für schuldig. Das Strafmaß gegen die Frau soll am Montag verkündet werden. Die britische Regierung kündigte unterdessen eine unabhängige Untersuchung an.