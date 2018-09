Britische Labour-Partei eröffnet Parteitag in Liverpool

Die oppositionelle britische Labour-Partei ist am Sonntag zu einem viertägigen Parteitag in Liverpool zusammengekommen. Im Mittelpunkt des Delegiertentreffens dürften Themen stehen, die auch in den eigenen Reihen umstritten sind - die Haltung zum Brexit sowie der seit Monaten schwelende Streit um Antisemitismusvorwürfe gegen Labour.

Parteichef Jeremy Corbyn sprach sich angesichts der Schwäche der konservativen Premierministerin Theresa May für Neuwahlen aus. "Die Regierung sieht nicht sehr stark aus", sagte er am Sonntag in der BBC. Labour sei für Neuwahlen "bereit".

Europafreundliche Delegierte wollen in Liverpool eine Debatte und eine Abstimmung über die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum durchsetzen. Corbyn, der am Mittwoch eine Grundsatzrede hält, will vor allem über Sozialpolitik sprechen.

Die meisten Labour-Abgeordneten und auch viele junge Unterstützer von Corbyn sind europafreundliche. Viele Labour-Wähler sind dagegen für den Brexit. Corbyn sagte am Sonntag, er habe bei dem Referendum 2016 für "den Verbleib und eine Reform der EU" gestimmt.

Corbyn und seine Partei stehen wegen Antisemitismusvorwürfen unter Druck. Corbyn zählt zum Linksaußen-Flügel der Partei, der als äußerst pro-palästinensisch gilt. Schon seit seiner Wahl 2015 wird ihm vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen antisemitische Äußerungen in den eigenen Reihen vorzugehen. Auch er selbst sah sich immer wieder dem Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt.

Im August hatte Corbyn schließlich ein "echtes Problem" mit Antisemitismus in seiner Partei eingeräumt. Anfang September nahm die Parteispitze eine internationale Antisemitismus-Definition in ihre Statuten auf.