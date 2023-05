Britische Polizei äußert Bedauern nach Festnahme von Monarchie-Gegnern

Die britische Polizei hat ihr Bedauern darüber geäußert, dass die vor der Krönung von König Charles III. festgenommenen Gegner der Monarchie nicht wie geplant an den Protesten entlang der Prozessionsroute teilnehmen konnten. Die Metropolitan Police erklärte am Montagabend, die sechs Aktivisten seien wegen des Verdachts festgenommen worden, dass sie sich irgendwo festmachen wollten. Die Polizei werde nicht weiter gehen sie vorgehen.

Sechs Mitglieder der Antimonarchie-Gruppe Republic waren am Samstag vor der Krönungszeremonie in London festgenommen worden, als sie sich auf die Proteste vorbereiteten. Die Polizei zog auch hunderte Plakate ein, wie Republic mitteilte. Nach mehr als 16 Stunden wurden die Aktivisten wieder freigelassen.

"Wir bedauern, dass diese sechs Festgenommenen sich nicht der größeren Gruppe von Demonstranten am Trafalgar Square und an anderen Stellen der Prozessionsroute anschließen konnten", hieß es in der Erklärung. Die "sichergestellten Gegenstände" seien nun vollständig untersucht worden. Es gebe keine Beweise dafür, dass sie für Anschließaktionen genutzt werden sollten, um das Ereignis zu stören.

Die Befugnisse der Polizei waren wenige Tage vor der Krönung von der Regierung erweitert worden - als Reaktion auf jahrelange Störaktionen von Klimaaktivisten. Die neuen Regelungen beziehen unter anderem Gegenstände ein, die im Zuge von Demonstrationen dazu genutzt werden können, dass Aktivisten sich aneinander befestigen oder an Gegenständen oder am Boden. Menschenrechtsorganisationen hatten die Festnahmen verurteilt.