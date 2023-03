Britische Regierung: Keine Planänderung für Frankreich-Visite von Charles III.

Angesichts der heftigen Proteste und Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich hat sich die britische Regierung veranlasst gesehen zu erklären, dass sich an der geplanten Frankreich-Visite von König Charles III. nichts ändert. "Ich weiß von keinen Plänen, den Plan zu ändern", sagte der Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak am Donnerstag vor Reportern.

Der Regierungssprecher hob hervor, dass es beim Königshaus und nicht bei der Regierung liege, gegebenenfalls das Besuchsprogramm von Charles III. zu ändern. "Wir werden uns mit Sicherheit nicht darein begeben, solche Dinge Seiner Majestät zu diktieren", sagte Sunaks Sprecher.

Charles III. bricht am Sonntag zu seiner ersten Auslandsreise als britischer König auf, die ihn zunächst nach Frankreich und dann nach Deutschland führt. Das öffentliche Leben in Frankreich wird derzeit allerdings durch den erbitterten Streit um die Rentenreform lahmgelegt, die Präsident Emmanuel Macron mithilfe eines besonderen Verfassungsartikels am Parlament vorbei durchgesetzt hat und die eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre vorsieht.

Gegen die Reform finden in Frankreich seit Wochen Massenproteste und Arbeitsniederlegungen statt, wegen des Streiks der Stadtreinigung türmt sich in Paris der Müll in den Straßen. Aus der Gewerkschaft CGT verlautete, es werde rund um den königlichen Besuch Protestaktionen geben.

Dies dürfte auch der Grund sein, warum das Besuchsprogramm von Charles III. und seiner Frau Camilla in Paris und Bordeaux noch nicht endgültig feststeht. Aus der Opposition wurden Rufe nach einer Absage des Besuchs laut.

"Wir haben ein Auge darauf, wie sich die Dinge politisch entwickeln, und auf die Sicherheitslage", sagte eine Quelle in der britischen Botschaft in Paris der Nachrichtenagentur AFP. "Das wird bis zu dem Besuch fortgesetzt." Auch der Buckingham-Palast beobachtet die Lage nach eigenen Angaben genau.

Dass Charles III. auf seiner ersten Auslandsreise als König Frankreich und Deutschland besucht, gilt als Versuch, nach den jahrelangen Spannungen wegen des Brexit Brücken zwischen Großbritannien und seinen größten europäischen Partnern zu bauen. In Deutschland wird der Monarch am Mittwoch erwartet. Bis Freitag stehen Besuche in Berlin, im Bundesland Brandenburg und in Hamburg auf seinem Programm.