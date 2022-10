Britische Regierung kündigt Eckpunkte für Haushaltsplan noch für Montag an

Die stark unter Druck stehende britische Regierung stellt bereits an diesem Montag Eckpunkte ihres neuen Haushaltsplans vor. Wie das Finanzministerium in London mitteilte, wird der erst am Freitag ernannte neue Finanzminister Jeremy Hunt einige Maßnahmen seines mittelfristigen Haushaltsplans bereits am Montag vorstellen. Dies ist zwei Wochen eher als ursprünglich geplant.