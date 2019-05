Britische Regierung vertagt geplante Brexit-Abstimmung

Die britische Regierung hat die für Anfang Juni angekündigte Brexit-Abstimmung im Unterhaus auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Regierungssprecher kündigte am Donnerstag an, dass ein neuer Termin erst nach Pfingsten festgelegt werden soll. Brexit-Hardliner innerhalb der Konservativen Partei hatten zuvor gegen Zugeständnisse protestiert, die Premierministerin Theresa May auf der Suche nach einem mehrheitsfähigen Austrittsabkommen gemacht hatte.

Regierungssprecher Mark Spencer versprach am Tag der Europawahl in Großbritannien den Abgeordneten des britischen Unterhauses, nach der Pfingst-Parlamentspause am 4. Juni aktuelle Informationen "zur Veröffentlichung und Einbringung" der Abstimmungsvorlage zu liefern. Der ursprünglich angepeilte Termin am 7. Juni sei nicht möglich gewesen, sagte er weiter.

Im Bemühen um eine Mehrheit für den EU-Austrittsvertrag hatte May zuvor eine Reihe von Kompromissen unterbreitet und den Abgeordneten ein weiteres Referendum in Aussicht gestellt. Sollte das Unterhaus dem Abkommen zustimmen, könne das Parlament anschließend entscheiden, ob die Briten in einem Referendum darüber abstimmen sollen, versprach May am Dienstag. Es handele sich um "die letzte Chance", den Stillstand beim EU-Austritt zu beenden.

Bei den Parlamentsmitgliedern kam ihr Vorstoß allerdings nicht an: Unterhausabgeordnete aller Parteien hatten Mays Vorstoß am Mittwoch beinahe durchgängig kritisiert, die Unterhausvorsitzende Andrea Leadsom erklärte aus Protest gegen den Brexit-Kurs der Regierung ihren Rücktritt aus Mays Kabinett.

Mays Abkommen ist bereits dreimal im Unterhaus gescheitert, der ursprünglich geplante EU-Austrittstermin am 29. März ist längst verstrichen. Zudem wächst der Druck auf die Premierministerin zurückzutreten. Zahlreiche Tory-Mitglieder haben sich bereits für eine mögliche Nachfolge in Position gebracht.