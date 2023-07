Britische Regierung will London zum "innovativsten" Finanzzentrum der Welt machen

Großbritanniens konservative Regierung will die Attraktivität des Finanzsektors des Landes erhöhen und dazu am Montag neue Maßnahmen ankündigen. Finanzminister Jeremy Hunt wolle Großbritannien zum "innovativsten und konkurrenzfähigsten" Finanzzentrum der Welt machen, teilte sein Ministerium mit. In einer Rede in der Londoner City, dem Finanzdistrikt der britischen Hauptstadt, will er demnach am Montag darlegen, "wie Großbritanniens Finanzdienstleistungen den Kurs für ein langfristiges nachhaltiges landesweites Wachstum unterstützen werden".